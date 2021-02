El vestuario del United ha perdido la confianza en Van de Beek

Da la sensación de que el problema con Van de Beek es de sensaciones, de confianza. Y no suyo. Es que ni sus compañeros creen en él, y eso perjudica a todos.

Al menos, eso es lo que cree Mark Hughes, ex jugador del Manchester United, tal y como explicó tras el encuentro de la FA Cup ante el West Ham. "Me da la sensación de que sus compañeros no confían en él para darle el balón", dijo.

Sus cifras en ese encuentro no fueron malas, pero se antojan escasas. Tocó 46 balones, y su acierto con el pase fue del 85%, y perdió ocho veces la posesión.

¿Cuál es el problema, entonces? Que 46 toques, siendo un jugador que está destinado a llevar la batuta del juego son pocos. Muy pocos. Su influencia en el juego es escasa, y eso puede entenderse por lo que destacó Hughes.