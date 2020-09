El vestuario dio las claves del triunfo del Madrid ante el Betis

El Real Madrid se llevó los tres puntos del Benito Villamarín tras ganar 2-3 al Betis. Valverde y Sergio Ramos, goleadores ante el conjunto andaluz, analizaron el partido.

El capitán valoró así el trabajo del equipo: “Hemos salido muy bien los primeros 15 minutos. Dominamos hasta que marcamos el primer gol, que nos ha dado confianza, y al final hemos sufrido. Si regalas la pelota a equipos de calidad a los que les gusta tener el balón te crean ocasiones y pueden hacerte gol. Lo más importante ha sido la mentalidad y, después de eso, el equipo ha salido con ganas de remontar y así ha sido. Insistiendo hemos empatado rápido y nos hemos metido de nuevo en el partido”.



“Nos sirve para aprender. No se van a remontar todos los partidos. El otro día jugamos muy bien y nos faltó pegada. Hemos creado muchas ocasiones, con una gran segunda parte en la que hemos dominado y hemos logrado los tres puntos, que nos vienen bien”.



Esfuerzo económico del club

“De nosotros no dependen esas decisiones. Ya lo hicimos la temporada pasada para que todos los empleados pudieran cobrar su sueldo completo. Siempre estamos ayudando a nuestro club de una manera solidaria, es lo que debemos hacer por la repercusión que tenemos. Cuando se necesita esa ayuda siempre la damos", aclaró.



Jugadas polémicas

“Tendría que volver a verlas porque me coge distanciado y no estoy para hacer juicio de jugadas concretas. Según nos dicen era penalti claro, pero ya nada puede cambiar. Hay veces que nos han ayudado y otras perjudicado, pero eso es fútbol. El árbitro está para hacerlo lo mejor posible y no creo que nunca lo haga de una manera intencionada”, añadió el capitán.



Valverde: “En el Madrid siempre se busca la victoria”

“El primer tiempo empezamos muy bien, pero luego nos fuimos para atrás y ellos tienen jugadores de mucha calidad y por eso dieron la vuelta al partido. El entrenador nos hizo cambiar el chip en el descanso. Jugando en el Real Madrid siempre se busca la victoria y si las cosas no van bien nos enfadamos. Hoy pudimos ganar y eso es una motivación linda”.



“Me costó volver tras el confinamiento y hay que ser autocrítico. Las oportunidades están para aprovecharlas y esta vez la aproveché muy bien. Meta quien meta lo importante es sumar una victoria”.