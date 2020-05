"El vestuario no quería que Özil fuese capitán"

Mesut Özil y Unai Emery no terminaron con buen pie. El técnico vasco criticó con vehemencia al internacional alemán, del que dijo que el vestuario no lo quería como capitán pese a su experiencia.

"Hice todo lo posible para ayudarlo. A lo largo de mi carrera, los jugadores talentosos han sido mis favoritos y han jugado lo mejor posible conmigo", aseguró Emery en el 'Daily Mail'.

El técnico explicó que siempre fue "positivo con él en términos de querer que participara". "Pero luego la actitud que adoptó y los niveles de compromiso, bueno, no fueron suficientes", añadió.

"Uno de los capitanes podría haber sido Özil, pero el vestuario no quería que lo fuese. Su nivel de compromiso no era el de alguien que merecía ser capitán, y eso no fue lo que yo decidí, lo hicieron los jugadores", enfatizó.

Emery, asimismo, lamentó la salida de Ramsey a la Juventus. "Cuando llegué al club, vi que iba a ser muy importante, es un líder en el campo y en el vestuario y quería quedarse", dijo el técnico vasco.

"Lógicamente necesitaba negociar un contrato y no llegaron a un acuerdo. Nunca me involucro en el aspecto económico, esa no es mi área. Pero luego tiene repercusiones en el campo. Creo que para el equipo hubiera sido mejor si hubiese continuado, y también para mí como entrenador porque era el próximo capitán", sentenció.