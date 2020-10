El viaje con Colombia hace peligrar el derbi de Liverpool para James

El Everton ha arrancado la temporada con un pleno de cuatro victorias que no se veía desde hacía 50 años, y es en buena parte gracias a Carlo Ancelotti y la resurrección de James Rodríguez.

Tras una nueva exhibición ante el Brighton, el 'cafetero' pondrá rumbo a Colombia para las eliminatorias de clasificación al Mundial de Catar. Un viaje que podría suponerle un buen problema al Everton.

Y es que en rueda de prensa, Carlo Ancelotti reconoció que el programa de partidos hará peligrar la presencia del mediapunta en el derbi de Merseyside contra el Liverpool del próximo 17 de octubre.

"James está a punto, está en buena condición y puede jugar. Puede ir a jugar con la Selección de Colombia, puede ir con Yerry Mina, pero el último partido contra Chile será el día 13 de octubre, el 14 aquí en Inglaterra", explicó.

"No tendrá mucho tiempo de recuperación, como desearía, pero espero que se recupere bien para el partido contra Liverpool. Si no se recupera bien, tendrá que ir al banquillo. No hay otra solución", lamentó Ancelotti.

"Colombia organizó todo para él, creo que ellos siguen el protocolo de FIFA del virus. Tenemos respeto por eso y lo aceptamos. Hay que tener cuidado con los jugadores con esta clase de viajes", concluyó.