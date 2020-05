El carácter de Arturo Vidal es de sobra conocido. El 'Rey' comenzó en Colo-Colo, pero tampoco tuvo que jugar demasiado para dar el salto a Europa, al Bayer Leverkusen.

El ex futbolista Ángel Carreño recordó que Vidal no lo pasó bien en el club chileno en sus inicios, ya que lo llegaron a expulsar en varias ocasiones.

"Lo pasó difícil. Lo echaron tres veces de Colo-Colo. El Vidal de antes no es ni el 0,001% de lo que es ahora", dijo en 'RedGol'.

El ex jugador se refirió también al patrimonio del futbolista del Barcelona y le quiso mandar un mensaje: "Tiene que cuidarlo, que lo tiene más botado. Me veo algo reflejado, pero él tiene otra filosofía de vida y quizás por eso no me llama tanto la atención".