El vídeo de los médicos cantando 'YNWA' que hizo llorar a Klopp

La pandemia provocada por el COVID-19 continúa causando estragos en la población mundial, aunque, en algunos momentos, también nos está dejando imágenes para el recuerdo.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, confesó en una entrevista en la web oficial del club que se emocionó con el vídeo de un hospital en el que aparecen los sanitarios cantando el 'You'll never walk alone': "Me enviaron un vídeo de personas en el hospital, a las afueras de la zona de cuidados intensivos, y cuando comenzaron a cantar 'YNWA' comencé a llorar de inmediato. Es increíble".

"Pero eso lo muestra todo, estas personas no solo trabajan sino que además tienen un gran espíritu. Están acostumbrados a ayudar a otras persona, y les necesitamos y necesitamos acostumbrarnos porque lo normal es que tengamos nuestros propios problemas y otras cosas", añadió.