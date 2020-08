El Villarreal dirige a Barça y United a la cláusula de Pau Torres

El Villarreal afronta un nuevo proyecto con Unai Emery a los mandos y lo hace intentando ser ambicioso en todos los ámbitos, también desde los despachos, donde no quieren dejar ir así como así a uno de sus referentes como es Pau Torres.

Solo una temporada ha necesitado el central en LaLiga Santander para llamar la atención del fútbol europeo. Aunque debutó en 2016 con el primer equipo, Pau Torres ha pasado de jugar cedido en el Málaga a tener detrás a Barça y Manchester United en un año. Y también a la Selección Española, con la que debutó en noviembre.

De momento, 'AS' asegura que el Villarreal no ha recibido ninguna oferta firme por el jugador de 23 años a pesar de todo lo que se ha publicado en las últimas semanas. Y ante todo, el club no se plantea bajo ningún escenario la salida del jugador.

Pau Torres es pieza clave para el proyecto y Unai Emery quiere hacerle uno de los líderes del equipo, así que los amarillos se limitarán a dirigir a los clubes que pregunten a la cláusula de rescisión, que es de 50 millones.

Este número, además, se vería aumentado hasta los 65 millones de euros en los últimos 15 días del mercado de fichajes, según está estipulado en su contrato. Decían que el United estaba dispuesto a abonar la cláusula, pero el tiempo lo dirá.