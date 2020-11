El Villarreal firma su mejor arranque histórico en la Europa League

El Villarreal se impuso por 5-3 al Sivasspor en el primer encuentro, disputado en La Cerámica, y este jueves ganó en Estambul al Qarabag de Azerbaiyán por 1-3, por lo que comparte con el Maccabi de Tel Aviv el liderato del grupo con pleno de victorias y seis puntos en el casillero.

Nunca había ganado el Villarreal sus dos primeros encuentros en la segunda competición continental, aunque en alguna ocasión acumuló cuatro puntos gracias a a una victoria y un empate, y menos lo había hecho en coincidencia con un arranque liguero como el de este año, el séptimo mejor de sus 21 campañas en la Primera División española, con una sola derrota.

A ello se debe añadir que el equipo suma seis partidos sin perder, lo que significa igualar el mejor registro al respecto de las tres últimas campañas, conseguido durante el tramo final de la pasada Liga.

Si el equipo no pierde como local ante el Valladolid este lunes, llegará los siete choques sin conocer la derrota, algo que no ocurre desde la campaña 2016-17. Aquel curso fueron once los partidos de aquella serie de buenos resultados.

A su vez, con ocho tantos, el equipo es el máximo goleador de la Europa League, por delante del Benfica con siete y el Lille, Hoffenheim, Milán o Bayer Leverkusen, con seis. Además, el Villarreal también es el conjunto que más lanzamiento a puerta ha efectuado con 21 intentos, seguido a gran distancia por el Braga con 12. En el capítulo individual también destaca un futbolista del equipo español como es Paco Alcácer con cuatro dianas.