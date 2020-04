El Villarreal sondeó a Smolov en enero

El Villarreal, en el mercado invernal, vio cómo Toko-Ekambi se marchaba al Olympique de Lyon. El conjunto amarillo buscó un candidato para suplirle y ese pudo ser Fedor Smolov.

Smolov, a través de un directo en Instagram, desveló el interés del conjunto castellonense. Y es que el Villarreal llegó a preguntar por el delantero ruso para llegar en enero.

"Me llamó Slutski para jugar en el Rubin, pero mi club no me dejó ir. Duante unos días llegaron otras propuestas del West Bromwich Albion, Villarreal o Feyenoord, pero el Lokomotiv las fue rechazando", explicó.

Finalmente, Fedor Smolov sí que llegó a la Liga Santander, aunque al noroeste de la Peninsula Ibérica. El Celta de Vigo fue el equipo que se hizo con los servicios del internacional ruso.