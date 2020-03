El Villarreal suspende los entrenamientos del lunes y estudiará qué hacer

El Villarreal ha comunicado este domingo que suspende todas las actividades en su ciudad deportiva en este próximo lunes y añade que a lo largo del dí­a decidirán qué hacer de forma definitiva ante la situación actual.

En un principio el equipo castellonense habí­a preparado un plan de trabajo para sus jugadores, tanto en el primer equipo, equipo filial, equipo C y equipo juvenil, por lo que todos ellos debí­an empezar los entrenamientos a partir de este lunes. Algo que no se va a llevar a cabo, aunque por ahora el club solo habla de este lunes, y no de los próximos días.

El club había decretado tres dí­as de descanso a la espera de ver la evolución de la situación con el COVID-19 en España, y de las medidas a tomar al respecto.

Una vez designado el estado de alarma y tras la petición de la RFEF de no realizar sesiones de entrenamiento, el club ha decidido cerrar su ciudad deportiva y analizar la situación este lunes.

Los jugadores están recluidos en sus casas, a la espera de novedades, y realizando un plan de trabajo especial que les ha mandado el preparador fí­sico del equipo. Desde el club castellonense se comunica que todos ellos tienen un plan especí­fico de trabajo aprovechando que la mayorí­a cuenta con máquinas de gimnasio y espacio para poder llevar a cabo este tipo de ejercicios.