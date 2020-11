El Villarreal tumba a las dos caras del Valladolid

Victoria incontestable del Villarreal, que ha sido mejor en el conjunto del encuentro a su rival, un Real Valladolid que mostró dos caras bien distintas, una en cada parte, pero que no le bastó para sacar algo en claro de tierras castellonenses.

Fue valiente el Valladolid, pero no lo suficiente. Porque cuando lo fue de verdad, en la segunda parte, ya tenía que remontar un 2-0 que para un equipo con tan poco gol es una distancia prácticamente insalvable.

Salió a La Cerámica a morder a su rival, y, en efecto, los primeros minutos fueron suyos. Presionaba y atacaba a un Villarreal que tardó en asentarse sobre el terreno de juego, pero que cuando lo hizo pasó a monopolizar el balón.

El Valladolid pasó entonces a un segundo plano. Desapareció del partido, solo defendía, solo presionaba. Solo perseguía el balón, y cuando lo recuperaba, se lo regalaba al Villarreal.

Los minutos pasaban, y el partido empezaba a ponerse de cara para los de Emery. Y, en efecto, en el 21' cayó el primer gol. Fue tras un error de la zaga blanquivioleta, error que Samu Chukwueze convirtió en 1-0, a pase de Pedraza.

Y el segundo llegó un cuarto de hora más tarde, en un córner botado en el 36'. Córner que Alcácer peinó en el primer palo y que Pau Torres remató muy solo en el segundo.

Ahí estuvo la clave. Fueron dos jugadas muy concretas, no digamos aisladas, porque no fueron las únicas. El Villarreal dominaba la pelota, pero no generaba un gran peligro con ella, y, sin embargo, daba la sensación de que los goles iban a llegar.

Lo hicieron porque los jugadores locales aprovecharon al máximo los errores y despistes de sus rivales. Y eso, cuando encima no sufres atrás, es prácticamente garantía de victoria.

El 2-0 dejó muy tocado al Valladolid, y el Villarreal amenazó con hacer aún más amplia su ya de por sí cómoda ventaja. Deambulaba el Valladolid sobre el campo y Gerard Moreno, a tres del descanso, pegó un voleón a la madera que hizo estremecerse a Sergio en el banquillo visitante.

La cara del preparado blanquivioleta era un poema. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Nada y todo a la vez. El equipo tenía actitud, pero a la hora de la verdad se le iba a la luz. Y tras el segundo gol se le fundieron los plomos.

Por suerte para él, el descanso llegó antes de que la paliza fuera mayor, y pudo reordenar sus piezas. Metió a Marcos André y Pablo Hervías, y al equipo le cambió la cara por completo.

Literal. Fue otro, aunque el encuentro se reanudó siguiendo el guión de la primera parte. Eso es, el Valladolid presionando, y el Villarreal haciéndose poco a poco con el control del juego.

Y, de repente, todo cambió. Fue de esos cambios de actitud que le gustan ver a un entrenador, porque el Valladolid, a base de entrega y coraje, logró empezar a inquietar al menos a un Villarreal que en ningún momento dio un paso atrás o renunció al balón.

Le ganó no con sus armas, le ganó en intensidad. El problema del Valladolid es el de siempre, el gol. Y, además, aquí vino acompañado de la mala suerte. Porque si el Villarreal pegó un tiro al palo, el Pucela pegó dos.

¿Qué hubiera pasado si, a ocho del final, el tiro del recién entrado Kike Pérez, el cual se envenenó tras rozar en un defensa, se hubiera colado en vez de haber pegado en el travesaño? Nunca lo sabremos.

Ahora bien, antes de llegar ahí, conviene recordar que, por muchas ocasiones de gol que tuviera el Valladolid (como la clárisima que entre Weissman y Orellana se echó a perder), quien marcó fue el Villarreal.

En efecto, en el 64' anotó Gerard Moreno al rematar de cabeza una falta lejana, colgada al área. El colegiado, tras consultar el VAR, determinó que hubo falta en ataque, y ahí fue cuando el Valladolid defiinitivamente echó arriba. Sin nada que perder, con todo por ganar.

El problema es que el fútbol necesita de algo más que solo buenas intenciones. Sí, al Valladolid le cambió la cara. Sí, encerró en los minutos finales al Villarreal en su área. Sí, pegó dos veces en la madera y tuvo mil y una ocasiones en la recta final.

Pero no marcó ni siquiera el gol del honor, el que hubiera maquillado por completo este partido y hubiera permitido a Sergio tener algo más de aire de cara al juicio sumario que la afición celebra contra él desde que empezó a perder este partido.

El Villarreal, con estos tres sufridos puntos se coloca tercero de la tabla, y el Valladolid se hunde en el 'farolillo rojo'. Mientras unos sonríen y celebran, los otros se preguntan que más tienen que hacer para empezar a sumar.