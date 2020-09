El Watford pone a Deulofeu en venta: "No tiene sentido retenerlo"

Deulofeu volverá a cambiar de aires para esta nueva temporada y lo podría hacer en los próximos días. El extremo derecho acumula tres temporadas en el Watford, pero saldrá traspasado.

En una conversación en 'Radio Kiss Kiss, el director deportivo, Cristiano Giaretta, ha admitido que la intención del club inglés es la aceptar la venta del atacante para que no juegue en Segunda.

"Deulofeu merece jugar en otros escenarios y la idea es venderlo a título definitivo porque no tiene sentido retener a tantos talentos de nivel superior en categorías como la nuestra", aseguró.

De esta forma, sus palabras coinciden con las del agente del ex del Barcelona, puesto que habló del interés del Nápoles. "El chico gusta al director deportivo del Nápoles, pero no hubo ninguna propuesta. Ha habido charlas con otros clubes porque no seguirá en el Championship", acabó.