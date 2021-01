El West Brom toca a la puerta de Okay

El papel protagonista que tuvo Okay en otras temporadas en el Celta no ha logrado repetirlo en esta tercera. Por ello, el cuadro vigués no descarta darle salida en este mercado invernal y siempre que Coudet dé la validez.

Tal y como cuenta 'Daily Mail', el West Bromwich Albion ha intensificado su interés en el centrocampista con la intención de reforzar la plantilla para el segundo tramo de la campaña.

Es una petición expresa de Sam Allardyce, el técnico del equipo, que ve fundamental incorporar nuevas piezas en el centro del campo para salvar la categoría.

Sin opciones de forma regular con la llegada de Renato Tapia y con contrato hasta 2023, Okay puede utilizar esta ventana de traspasos para tomar la puerta de salida.