¡El West Ham incluye en su directiva a una ex actriz porno!

El West Ham es noticia en Inglaterra después de que el propietario del club David Sullivan haya decidido incluir en la directiva a su esposa, la ex actriz y directora de películas pornográficas Emma Benton-Hughes.

Conocida dentro de esa industria como Eve Vorley, a sus 55 años pasará a tener voz y voto dentro de las decisiones del consejo directivo del West Ham junto a su hijo Dave Sullivan.

No son los únicos miembros de la familia que trabajan en el club. El otro hijo de Dave Sullivan, Jack, es actualmente el CEO del equipo femenino del West Ham.

Durante su trayectoria, esta mujer de 55 años ganó fama en la década de los 90. En aquella época fue cuando conoció a David Sullivan, quien también trabajó como empresario del porno, y la propia Benton-Hughes comentaba que entró en esta industria cuando era más joven tras tener problemas familiares.

"Cuando mi marido me dejó, la casa estaba embargada y me quedé con una caja llena de ropa y una cama. Juré que nunca más confiaría en un hombre y me apegué a eso. Al final pude ayudar a mi familia y fui muy profesional", relataba en palabras recogidas por el 'Daily Mail'.

Sullivan, de 71 años, ha sido visto en multitud de ocasiones en el palco del London Stadium acompañado por su esposa, de 16 años menos, mientras la pandemia lo permitía. Ahora Benton-Hughes, fan reconocida del West Ham, pasará a trabajar en su directiva.