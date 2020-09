El West Ham saca el martillo; West Bromwich y Watford, eliminados

El fútbol inglés, y sobre todo las copas del país británico, dejan siempre jornadas de emoción y sorpresas. La EFL Cup abrazó una ronda más a unos equipos que ya piensan en unos octavos de final. Donde estarán West Ham, Brentford y Newport County.

El conjunto de David Moyes apenas tuvo que apretar el acelerador para pasar por encima del Hull City. Snodgrass y Haller encarrilaron el triunfo en el primer periodo y Yarmolenko, desde el punto de penalti, sentenció. Wilks anotó el tanto del honor para el cuadro visitante y en la recta final, tanto Haller como Yarmolenko pusieron más color en la fiesta 'hammer'.

Más tensión hubo en el duelo entre West Bromwich Albion y Brentford (2-2). Robson-Kanu y Edwards firmaron sus dianas para los locales, mientras que Marcondes y Forss lo hicieron para el equipo de las 'abejas'.

Hasta tres penaltis se señalaron en el tiempo reglamentario antes de acudir a la tanda para decidir al clasificado. El fallo de Diangana dio el pase al Brentford a los octavos de final de la EFL Cup.

Una ronda en la que no estará el Watford. El recién descendido al Championship no pudo con el Newport County de la League Two. Abrahams y Labadie colocaron un 2-0 que restó Peñaranda desde los once metros, pero Amond, en el 65', firmó la sentencia de los de Hayden Mullins.