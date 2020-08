El Wolfsburgo elimina a un inefectivo Barça

El Barcelona también ha caído en la Champions League femenina. Las 'culés' claudicaron con el dominio de la pelota de su lado ante un Wolfsburgo más efectivo y más directo. Su inefectividad y su falta de contundencia en defensa propiciaron la eliminación.

El duelo fue un choque de estilos. Las alemanas optaron por presionar sin la pelota y disparar a la más mínima oportunidad con ella. Las españolas, fieles al ADN azulgrana, prefirieron controlar la pelota y realizar combinaciones más elaboradas, que, ciertamente, estaban siendo más peligrosas.

El problema era que ninguna acababa en gol. Y no fue por falta de ocasiones claras. En el primer acto, Oshoala concentró al carga ofensiva y no estuvo fina de cara a la meta. Cuando pusieron a prueba la zaga rival, lograron ponerla en apuros y, de hecho, Abt tuvo que aparecer con un paradón para evitar un gol en propia en un saque de esquina.

No mejoró la delantera en el segundo acto y, en lo que Jenni Hermoso -gozó de otra pelota en el área que acabó mandando directamente fuera- y Hansen tomaban el testigo, desacertadas del mismo modo, Lluís Cortés le dio entrada a Aitana, que no solucionó la situación. El Barça cortocircuitaba cuando tenía que finalizar las jugadas.

Pero el Wolfsburgo no. Llegaba menos y, en su oportunidad más clara, sí que supo definir. Centro al área, lío tras no ser capaz el cuadro azulgrana de despejar, chilena malograda y remate de primeras de Rolfo, que olió la sangre, para batir a una Paños que hizo una gran actuación en lo general y no pudo salvar a las suyas esta vez.

Stephen Lerch, ya con el marcador a su favor, empleó la media hora final del partido en ordenar a su equipo un paso atrás. Era consciente de que sus contrincantes no estaban nada acertadas arriba y no le pudo salir mejor. La desesperación 'culé' resonó con el pitido final de la colegiada y la confirmación de su eliminación.