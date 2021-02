El Xerez CD despierta de la pesadilla del COVID-19

Pese a conocer hace escasos días un positivo en uno de sus futbolistas, el Xerez CD ha vuelto a los entrenamientos. El jugador en cuestión, por su parte, continúa en el correspondiente aislamiento domiciliario y, cuando finalice esta fase, será nuevamente sometido a las pruebas para determinar si ya está liberado del virus y puede reincorporarse con el grupo.

Bien saben que, después de la tormenta, llega la calma. Ahora, los de Joaquín Poveda tan solo tienen una cosa en la mente: el partido de la próxima jornada ante la UD Los Barrios. Y es que, con 12 jornadas disputadas, son líderes destacados con 28 puntos y quieren asegurarse el objetivo de los 'play off' de ascenso a Segunda División B lo antes posible.

Es más, si bien este curso todavía no conocen el amargo sabor de la derrota, esa racha se prolonga hasta hace once meses. Sin embargo, la cita de este fin de semana no será nada fácil ya que reciben a un equipo que también quiere el mismo objetivo y es tercero en la general con 19 puntos.