El XI ideal de Balotelli: con Ronaldo, Messi, Cassano... y sin Cristiano

Mario Balotelli armó su once ideal y lo llenó de jugadores con los que ha jugado y otros a los que admira, como Leo Messi y Ronaldo Nazário. No metió a Cristiano, al que siempre puso por debajo del rosarino del Barcelona.

"En mi equipo ideal alinearía a Julio César; Maicon, Cannavaro, Nesta, Maxwell; Pirlo, Gerrard, Yaya Touré; Cassano, Ronaldo 'el Fenómeno' y Messi", comentó Balotelli a los espectadores del directo sobre su once perfecto.

El controvertido delantero italiano siempre tuvo una relación tormentosa con sus técnicos. Los mejores para él, los que más han influido en su carrera son... "Diré dos: uno, Roberto Mancini, me tuvo cuando era joven y loco. El otro es Lucien Favre. La Ligue 1 es bonita, más difícil de lo que la gente piensa. En Italia dicen que es fácil pero es muy complicado. Cuando juegas contra Strasbourg o Caen, en su estadio, es muy difícil", recordó de sus tiempos en el Niza.

City, Inter, Liverpool, Milan... Balotelli ha tenido grandes compañeros. "Destacar solo un jugador es ciertamente difícil, pero puedo decir que Carlos Tévez me sorprendió entre todos. No solo era un delantero, sino también un defensor, siempre ejercía mucha presión, incluso en el entrenamiento lo hacía de esta manera", afirmó.

"No estoy tan loco ahora y nunca lo he estado antes. Obviamente, cuando tienes 16, 17 años, quieres hacer cosas que todos los adolescentes hacen. No eres un hombre, sino un niño. Y el fútbol es un mundo de reglas", declaró el delantero.

En el mismo directo, Balotelli se confesó fan de Boca: "¡Los mejores!".