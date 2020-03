El zaragocista Luis Suárez, ¿olímpico con España?

Luis Suárez nació hace 22 años en Santa Marta, Colombia, pero tras cuatro años en España, el ariete del Zaragoza ya tiene la doble nacionalidad. Y eso le abre las puertas de una convocatoria de la Selección. Concretamente, de la olímpica.

Volvió a ser protagonista este domingo en el partido que el Real Zaragoza venció en La Rosaleda. El delantero marcó en los minutos finales el tanto de la victoria que coloca a los maños a las puertas del liderato.

Pero la verdadera noticia le llegó después, a la conclusión del choque, cuando el programa 'Tiempo de Juego' de 'Cadena COPE' destapó el interés del futbolista en representar a España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Tal y como aseguró Pedro Martín, el futbolista, que cuenta con doble nacionalidad colombiana y española, es convocable por Luis de la Fuente. Y es que, además de tener pasaporte español, solo tiene 22 años.

Cabe recordar que a la cita olímpica solo pueden acudir tres futbolistas que no sean Sub 23, pero ese no es el caso de Suárez. El ariete debería estar en la prelista de más de 300 jugadores de Luis de la Fuente, pues este incluyó en la misma a todos aquellos que eran, por un motivo u otro, convocables.