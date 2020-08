El Zaragoza pide subir a Primera ante la imposibilidad de contar con Luis Suárez

Nuevo lío en Segunda División. A todo lo relacionado con el 'caso Fuenlabrada' y los positivos del Almería se une el hecho de que el Real Zaragoza pide subir ante la imposibilidad de contar con Luis Suárez.

El Zaragoza, tras consultar con el especialista en Derecho Deportivo Juan de Diso Crespo, ha enviado un requerimiento tanto a LaLiga como a la RFEF como al CSD en el que pide el ascenso del conjunto maño.

Considera el Zaragoza que la no cesión del Watford de Luis Suárez "causa al Real Zaragoza un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego". "Dicho jugador no podrá estar presente ya que su cesión se ha acabado no solo en una primera fase, sino hasta la segunda".

Por ello, "el Real Zaragoza propone y requiere a los organismos competentes a los que se dirige que han de tomarse en consideración la falta de equidad y de igualdad deportiva si se hubiera de jugar las eliminatorias, en las que se privaría de uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, lo que le estaría poniendo en una inferioridad manifiesta, sin que hubiera incumplido ninguna regla".

Es por ello que el Real Zaragoza pide la conclusión de la temporada en Segunda División y propone tres escenarios distintos para definir qué equipo juega en Primera, todas ellas con el club maño como beneficiado.

1. "Hacer que suban los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del uno al seis en la temporada regular. Con ello, y con el descenso de los tres últimos de Primera, la temporada 2020-21 tendría 23 equipos en Primera".

2. "Alternativamente, que, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un 'play off' con las mismas armas, equitativamente y sin adulterar la competición, los partidos a jugar fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que, por la reglamentación, haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien subiera".

3. "Alternativamente, si no hubiera de contemplarse la situación dos, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera".