El Zaragoza tiene plena confianza en Víctor Fernández

Víctor Fernández se queda en el Zaragoza. Después del parón por la crisis del coronavirus, el equipo protagonizó una caída libre que todavía no ha terminado y las dudas llegaron desde todos los flancos, pero el director deportivo del club, Lalo Arantegui, las despejó de un plumazo.

"No se ha planteado ni se va a plantear un cambio de entrenador. Debemos tener tranquilidad. Tenemos ejemplos de los dos equipos que han ascendido a Primera División, que han mostrado mucha tranquilidad en sus peores momentos. No podemos pasar de proclamar al míster como una leyenda, que lo es, a pretender un cambio en el banquillo", dijo en una rueda de prensa telemática.

"Se nos han dado todos los hándicaps posibles para este nuevo formato de competición. No vale como excusa y no nos podemos permitir tras siete años en Segunda afrontar un 'play off' con esta sensación. ¿Qué tiene que cambiar? Trabajar, asumir la crítica y estar en silencio", añadió.

También dejó claro con qué cara hay que ir a las eliminatorias de ascenso: "No podemos entrar en un 'play off' con una idea de pesimismo y fracaso. Es verdad que las sensaciones que hemos tenido todos últimamente no han sido buenas. El equipo ha peleado por el objetivo más ambicioso posible, que es el ascenso directo".