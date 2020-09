El Zenit también se interesa por Lingard

El United no ha empezado con buen pie la Premier y encima no hay ni rastro de Lingard. El atacante, que apuntaba maneras, no parece tener sitio en los 'red devils'.

En las últimas horas se ha rumoreado sobre un posible interés del Tottenham y ahora se habla de que el Zenit pretende hacerse con los servicios del británico.

Eso es lo que apunta 'Daily Star', que señala que Lingard ha despertado algo en el cuadro ruso, que está dispuesto a hacer lo que sea para contratarlo.

La pasada temporada, el de Warrington disputó un total de 40 partidos, en los que firmó cuatro goles y dio dos asistencias.