Elche y Girona se cansan de deshojar la margarita

Asciendo. No asciendo. La margarita del ascenso a Primera División se está quedando sin hojas. Si ya los cuatro partidos de las semifinales del 'play off' fueron igualados, lo de este jueves en el Martínez Valero no favoreció al juego vistoso, alegre, al que gusta de ver al aficionado neutral. Pero no es momento para conceder nada.

Elche y Girona decidieron tantearse en un partido de ida marcado por el mal estado del césped del Martínez Valero, que tampoco favoreció al fútbol. No ha podido llegar bien a tiempo desde el encuentro en semifinales ante el Zaragoza.

El respeto fue exagerado. Pero el matiz está ahí: las ocasiones escasearon, pero no así la máxima intensidad durante los 90 minutos. De hecho, Arcediano Monescillo fue el 'MVP' de la noche por aguantar sin problemas las continuas protestas y exageraciones de 22 futbolistas muy nerviosos.

Se asentó bien el Girona en Elche. El equipo de Francisco, con Maffeo como principal novedad, no dio concesiones defensivas y mostró su cara más seria y solidaria a domicilio en una temporada con resultados muy irregulares lejos de Montilivi.

Y la clave estuvo en el poco acceso a las bandas, así como en el férreo marcaje que recibió Stuani por parte de la defensa de cinco hombres de Pacheta. Josema se introdujo entre Verdú y Calvo, y Édgar vio peligrar poco su portería. Los dos equipos parecían tener claro en la previa que la eliminatoria llegaría con mucha vida a tierras gerundenses.

Lo poquito del Elche en ataque llegó de la mano de un incisivo Juan Cruz y el mago Iván Sánchez. Pero Nino también se vio contra las cuerdas entre Juanpe e Ignasi Miquel. Por parte del Girona, Granell aportó la nota ofensiva más positiva gracias a sus buenos centros con la zurda.

Pere Milla e Ignasi Miquel encogieron la cabeza cuando tuvieron la oportunidad de marcar, mientras que los nervios se acrecentaban con el paso de los minutos. Además, los cambios no hicieron más que afianzar el 0-0 en el electrónico del Martínez Valero. La última cita, el domingo (22.00 horas) en Montilivi.