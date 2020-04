"Elegí el Atleti porque era donde más podía evolucionar"

En unas declaraciones concedidas a los medios del Benfica, el jugador portugués Joao Félix quiso hablar de su gran etapa en el Atlético de Madrid, equipo con el que está disfrutando.

"Me siento muy feliz. Es un sueño para cualquier jugador poder jugar en uno de los mejores equipos del mundo. El Atlético de Madrid es uno de ellos. Tenía varios clubes interesados, ​​pero terminé eligiendo el Atlético porque era el que más me gustaba y creo que me dará las mejores condiciones para poder evolucionar en mi carrera. Trabajamos muy bien y eso es positivo. Se tiene que trabajar para que sea una gran temporada", comentó el luso.

Además, se mostró muy orgulloso de haber levantado el Golden Boy: "Las cosas salieron bien. Fuimos campeones con el Benfica. Tuve una buena temporada. Eso fue lo que me permitió ganar el Golden Boy, pero también la el fichaje y los primeros meses en el Atlético".

Finalmente, Joao Félix agradeció la apuesta que está haciendo el Benfica por los jugadores de su cantera: "La mayoría de los jóvenes que se van a grandes equipos europeos son del Benfica. Tenemos muchos ejemplos. El club ha hecho un gran trabajo en este sentido y está mejorando el centro de entrenamiento cada año para continuar trabajando con más jugadores. Recuerdo cuando había partidos de selecciones y faltaban jugadores en el entrenamiento del primer equipo".

"Llamaban a futbolistas del del equipo B y juniors. Yo, la primera vez que fui todavía tenía 16 años. Al principio estaba nervioso, lo cual es normal. A medida que avanza el entrenamiento, ves que hay once jugadores corriendo detrás de la pelota y jugando al fútbol", añadió.

"Al estar adentro, terminas olvidando que Luisão o André Almeida están allí. Solo después de terminar el entrenamiento, ves que entrenaste con todos los que ves en el estadio. Estar allí entrenando con ellos es el sueño de cualquier niño: entrenar en el primer equipo del Benfica", sentenció.