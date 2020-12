Elizegi prometió autocrítica tras su revés en la Asamblea

El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, admitió que el resultado mayoritario que rechazó las cuentas en la asamblea anual de este domingo fue "duro" para su Junta Directiva y asumió que a él y a su equipo les toca hacer "autocrítica, reflexión y escucha".

"Nosotros tenemos la obligación de llegar a nivel institucional, social y deportivo y no hemos podido trasladar un mensaje muy concreto", dijo, asumiendo "errores", en una comparecencia ante los medios en San Mamés para valorar lo sucedido en la cita ante los socios compromisarios, los representantes del total de la masa social.

"Ojalá nadie tenga que gobernar en pandemia", deseó un Elizegi que, a pesar del revés sufrido, no acabó descontento del todo con lo sucedido en el que el es máximo órgano de decisión del club vasco. "Me pareció brillante y pausada y ojalá utilizáramos en el día el tono" del domingo en una asamblea que terminó con "la sensación de que habíamos avanzado".

El cocinero bilbaíno no ha puesto aún fecha a una asamblea extraordinaria que tenga que volver a convocar para presentar unos nuevos números, o los mismos, pero adelantó que no da importancia al hecho de que en marzo se renueve su composición ya bajo su mandato.

"No me preocupa. No vi ninguna intervención que no hablara de ayudar al club. Para mí, esta asamblea es soberana, capaz, inteligente y comprometida", reflexionó, añadiendo que también "la junta dio un ejemplo de saber estar" en ella.

Aunque asumió que "el rechazo fue importante", defendió en sus cuentas "la foto exacta el club". Una cuentas "con efecto COVID-19, sin salvedades y auditadas por tres organismos independientes".

De ellas, destacó "tres cifras importantísimas" que provocan "una situación muy difícil de gobernar". "Tienen 37 millones de euros -que achacó "al 100% al COVID"- en números rojos y es difícil hacer una defensa de ese argumento", señaló.

Además, "jamás se había pedido una ayuda de ese calado al socio; y hemos estado trabajando durante todo el 2020 pidiendo a la plantilla y a los capitanes un esfuerzo", añadió.

En ese sentido, valoró la actitud de los jugadores del primer equipo aceptando recorte de salarios. "Están siendo ejemplares. En un 2020 de máxima complejidad, hemos recibido compresión, escucha y visión de club", destacó.

Elizegi asumió que dentro del "cúmulo de circunstancias" que llevaron a los compromisarios a rechazar sus cuentas, una "clara" fue la medida "impopular" que ya conocían que "tenía contestación" de que las devoluciones por no poder acudir a San Mamés durante la pandemia se hiciesen solo sobre el 70% de la cuota y no sobre el 100%.

Al considerar la junta que el 30% de la cuota va destinada a lo que no es fútbol profesional. "Lo que no estaba en duda era el esfuerzo que el socio tiene que hacer, pero si el trayecto elegido por Junta Directiva", añadió.

Elizegi, por otro lado, aseguró que nadie de su Junta le planteó la posibilidad de dimitir tras el revés sufrido. "No, en absoluto. He remarcado la sensación de unidad y de sosiego que encontré en las 15 personas. Lo que me transmitieron fueron club, Athletic", dijo,