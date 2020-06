Elizegi teme los rigores del calendario

El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, se quejó de la saturación de partidos para algunos equipos en la reanudación de LaLiga y cree que "no es recomendable" que haya algunos, entre ellos el Athletic Club, que tengan que jugar sus cuatro primeros compromisos en un plazo de diez días.

"El Betis llegará a San Mamés con 48 horas más de descanso y nosotros tendremos menos de 72 horas respecto al partido en Eibar. No creo que sea recomendable después de no haber jugado en 90 días jugar cuatro partidos en diez días. Espero que no tengamos que arrepentirnos", subrayó Elizegi en una entrevista en 'Radio Bilbao'.

El presidente añadió que desde que se conocieron los nuevos horarios en la noche del domingo el Athletic "trabaja con LaLiga" para "consultar lo que va a ocurrir estas jornadas".

"Esperamos que en estos 36 días sean ecuánimes, el reparto de esfuerzos se compense y compitamos todos en igualdad hasta ese 19 julio que tanto nos jugamos todos", subrayó.

Por otro lado, Elizegi admitió que el parón competitivo a causa de la pandemia del coronavirus podría suponer unos "30-40 millones de euros" de pérdidas a las arcas del Athletic.

Esa rebaja de ingresos vendría derivada del "descenso en cuotas sociales, patrocinios" y, cuando se concrete por parte de LaLiga, "el descenso en ingresos por derechos de televisión", lo que se sumaría "a la provisión realizada a principio de temporada por jugar fuera de Europa".

Sobre esa provisión prevista en las cuentas del club por no disputar competiciones europeas sobre la que se trabaja esta temporada, y que podría repetirse la próxima si el Athletic no acaba entre los siete primeros clasificados, Elizegi considera que "tiene que dejar de ser extraordinaria esa parte del presupuesto que no cubrimos si no estamos en Europa".

"He oído alguna vez una frase de que la provisión tiene un límite y en algún momento dejar de cubrir estas contingencias extraordinarias", incidió.