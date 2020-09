Elustondo admitió la suerte del gol y Míchel arropó a Masip

Aritz Elustondo, tras el empate de la Real Sociedad en Valladolid (1-1), indicó que el objetivo de su equipo era "salir a por los tres puntos y empezar con una victoria la temporada" en un partido en el que fue "de menos a más", por lo que "habrá que corregir errores" de cara al siguiente, y dio "valor" a un punto logrado en un "campo complicado" como el del rival.

"Creo que se ha ido viendo una mejor Real y, tras el descanso, salimos mentalizados de que se podía remontar y hacer daño al rival tomando la iniciativa del juego", señaló el jugador donostiarra, quien admitió que tuvieron "un poco de suerte en el gol", pero fueron "a por el partido".

Míchel, autor del tanto blanquivioleta, manifestó que terminó el partido con un "sabor agridulce", ya que estaba "contento" por un gol que ha querido dedicar a un familiar recientemente fallecido, pero que finalmente no sirvió para sumar los tres puntos.

En su opinión, el Real Valladolid "tenía el partido controlado, con opciones de gol", pero llegó ese tanto del rival, por un error del guardameta Jordi Masip, a quien defendió: "En un equipo todos fallan y, en este caso, Masip cuenta con nuestra total confianza y nuestro apoyo".

Respecto a su continuidad en el equipo, dijo que está contento de estar en Valladolid, donde ya lleva cinco temporadas, y que quiere "seguir defendiendo el escudo del club y darlo todo por él".

También dejó sus impresiones Roberto López, goleador de la Real en el encuentro. El canterano fue una de las novedades en el once y no escondió su felicidad por la titularidad y un gol que vale un punto para los suyos.

"Esos goles también valen. No me lo creía, pensaba que no entraba. Estoy muy contento, aunque debo seguir mejorando", aseguró sobre su tanto y el error de Masip.

"Hemos ido de menos a más, aumentando la intensidad, pero nos ha faltado chispa al final en los últimos metros. Es buen punto para empezar la Liga en un campo en el que siempre es complicado ganar. Se puede considerar como justo y lo tomamos como bueno", dijo sobre el partido para acabar.