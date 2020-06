Elustondo encarna la frustración de la Real

La Real se fue al parón luchando por la Champions y ahora está fuera de la Europa League. Artiz Elustondo no se mordió la lengua a la hora de describir la situación, al término del encuentro.

La derrota, para él, fue injusta. "Merecimos algo más porque no creo que merecimos perder", empezó diciendo el futbolista, que acabó el partido con el brazalete de capitán, tras la sustitución de Mikel Oyarzabal.

"Estamos jodid**, no nos vamos contentos pese a que lo hemos intentado de todas las maneras posible", continuó el futbolista 'txuri-urdin', mostrando de manera inequívoca la frustración que provoca la situación actual en el equipo.

Sobre el penalti, Elustondo evitó mojarse y decir algo de lo que tuviera que arrepentirse después. "Otro penalti más, no sé si es o no, pero no vamos a empezar a quejarnos", se limitó a contestar.

"El equipo dio buena imagen contra el Madrid y está claro que no es como nos hubiese gustado empezar, el equipo hoy creo que ha hecho cosas para merecer algo más", aseguró, a continuación.

Y acabó dando la receta para reconducir la situación. "Más decisión, a todos, pero sobre todo en tres cuartos de campo que es donde hay que arriesgar", dijo, para finalizar, Aritz Elustondo.