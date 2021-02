Elustondo restó importancia al cambio de sede en Europa

En sala de prensa, Elustondo repasó los temas que rodean a la Real Sociedad, además de la eliminatoria ante el Manchester United que ya asoma en la Europa League.

"Me ha costado bastante estar recuperado, al final recibí un golpe fuerte en Cádiz y tuve que parar porque el cuerpo me dijo basta. Luego el tobillo me dio bastante guerra. Estoy ya curado, bien y con ganas de ayudar al equipo donde me toque", aseguró.

El cambio de sede, algo menor: "La verdad es que no le hemos dado impotancia a jugar como local en otro sitio, tenemos que jugar sí o sí en Turín y ya está. Hay que pensar en la situación y si hay que hacerlo así no hay que darle más vueltas porque no puedes cambiar nada. Nos hubiese gustado jugar en casa, pero iremos a tope para conseguir un buen resultado".

"Al final yo creo que el objetivo del club es pasar la eliminatoria. Tenemos que encarrilarla en Turín para la vuelta, pero antes de todo eso debemos pensar en el duelo ante el Getafe", subrayó el defensa.

Dos citas complicadas para una Real Sociedad que afronta un grueso tramo de campeonato en su calendario.