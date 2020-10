Embaló, el amigo de Ansu Fati al que comparan con Di María

Se llama Umaro Embaló, tiene 19 años y es una de las perlas que más cuida el Benfica en su cantera de Seixal. Es de Guinea Bissau, como Ansu Fati, y tiene una amistad de hermano con el jugador del Barça, tras conocerse hace cinco años.

En una entrevista con la 'Agencia EFE', Embaló, que milita en el Benfica B, desvela que mantiene relación de compañero con João Félix, con el que coincidió en los júnior del Benfica y se siente cómodo cuando lo asemejan con Ángel Di María, ya que es el estilo que le gusta y, además, siempre fue su ídolo.

En los últimos dos años hubo muchos rumores sobre el interés de FC Barcelona, Manchester United y Real Madrid por este extremo zurdo, por lo que el Benfica le hizo contrato profesional hasta 2024 y su cláusula es de 60 millones de euros.

Llegó a Lisboa desde su pueblo de Guinea Bissau hace seis años, tras hacer las tradicionales pruebas con el Benfica, y su objetivo es el de seguir ayudando a toda su familia que vive en África, ya que "un poco de aquí es mucho allí".

Pregunta: ¿Cómo fue su llegada al fútbol portugués?

Respuesta: Vine con 12 años. Dejé atrás a mi familia, no fue fácil, pero era mi sueño, la invitación del Benfica, el sueño de cualquier niño. Y ya llevo aquí seis años.

P: ¿Y cómo fueron los inicios en el fútbol?

R: Comencé en la escuela de mi barrio, en Bairro Militar, donde destaqué y de allí me llevaron a una escuela de fútbol, aunque no era fácil: transporte, entrenar, entrenaba sin desayunar, sin comer. No fue nada fácil. Y allí (con 12 años) surgió la oportunidad de venir a la captación del Benfica. Fueron más niños y nos seleccionaron a mí y a un amigo que ahora juega en el Leixões. Recuerdo que no dormía, llamaba para preguntar si me habían seleccionado.

P: De contrato de formación a contrato profesional hasta 2024.

R: Yo ayudo siempre a mi familia desde que tenía contrato de formación. Todos lo meses tenía que ayudar, porque sé de dónde vine y de las dificultades de allí. Un poco de aquí es mucho allá. Ayudo lo máximo que puedo.

P: Trayectoria en el Benfica con cláusula de 60 millones.

P: Una gran experiencia, siempre evolucionando al máximo, como hombre y como jugador. Aprendiendo y creciendo cada día. En la categoría de iniciados la época fue brutal, con un entrenador excelente como Luís Nascimento. Aquí todos los entrenadores son 'top', porque hay profesionales en todos los niveles. No sólo hay grandes instalaciones, también personas.

P: Coincidió en la cantera con João Félix.

R: Sí, coincidí un año en los júnior, donde me subieron y gané el campeonato con João Félix. Sigo teniendo contacto con él y de vez en cuando hablamos como amigos y colegas.

P: En la rampa de salida para debutar con el primer equipo.

R: Es el sueño de cualquiera que trabaja en el Benfica, trabajo para eso. Como jugador, soy fuerte, explosivo, rápido y me gusta atacar y defender.

P: Su ídolo de las ligas europeas.

R: Mi ídolo es Ángel Di María, en Guinea ya me llamaban así. Tengo las mismas características, rápido y 'fininho' (delgado). De España siempre me gustó el Barça por su juego y en Inglaterra el United y el Liverpool.

P: ¿Cómo surgió la amistad con Ansu Fati?

R: En un torneo de clubes en Dubai, que jugamos la final Benfica y Barcelona. A la hora de comer, comenzamos a hablar porque los dos éramos de Guinea Bissau, él nació a una hora de Bairro Militar, donde vivía yo. Desde ahí continuó la amistad, somos como hermanos y su familia me trata como hermano.

P: Ha sido internacional con Portugal desde Sub 16. ¿Se imagina enfrentarse a Ansu Fati en un Portugal-España?

R: Nosotros ya hemos hablado de eso, ¡cuándo será el día que nos enfrentaremos o cuándo jugaremos juntos!

P: ¿Será la temporada de Umaro Embaló?

R: Pienso en el día a día, semana a semana, vamos a ver. Espero que sea mi año.