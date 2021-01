Embarba ve al Rayo compitiendo por el ascenso

El atacante del Espanyol Adrián Embarba afirmó después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que el Rayo Vallecano, contra el que jugarán los blanquiazules este domingo, será "un rival por el ascenso" y señaló que tiene "un gran equipo".

Embarba afronta un partido especial frente al cuadro madrileño tras haber militado en él durante siete temporadas. "Ahí tengo amigos y ex compañeros. Es un rival que no nos lo pondrá nada fácil, pero nosotros menos a ellos. Tenemos muchas ganas de que llegue el encuentro", aseguró.

En este sentido, el futbolista mandó un mensaje de "tranquilidad" a la afición 'perica'. "El equipo está haciendo el trabajo que todos queremos. Creo que nos estamos ejercitando de forma increíble todos los días y estamos en la mejor posición posible. Cualquiera se cambiaría por nosotros", reflexionó.

En el plano personal, Embarba se mostró autocrítico. "Llevaba unos partidos en los que no estaba rindiendo a mi mejor nivel. Soy el primero que me exijo lo máximo y, contra el Girona, todo el equipo hizo un gran encuentro, no solo yo, a pesar del resultado. Participé y creé ocasiones", dijo.

Cuestionado por los cinco remates al poste esta temporada, el centrocampista lo encajó con humor. "Estoy un poco harto, pero esto significa que estamos creando ocasiones y que tiramos a portería. Debemos insistir. El equipo busca hacer daño al rival y con trabajo lo que va al palo irá dentro", auguró.