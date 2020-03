Embolo hizo el primer tanto de la historia de la Bundesliga sin público

Inmerso el fútbol en la grave crisis del coronavirus, aún hay noticias positivas en el deporte. Borussia Mönchengladbach y Köln se vieron las caras el miércoles en un choque aplazado en su día por el temporal y lo hicieron sin público.

El partido no hubiera tenido nada de particular -el mismo martes sucedió algo parecido en LaLiga- de no haberse tratado del primero en toda la historia de la competición sin espectadores.

Como tal, Breel Embolo se convirtió en el primer goleador en un partido a puerta cerrada de la historia de la máxima competición en Alemania.

El atacante suizo del 'Gladbach recibió de Herrmann dentro del área y buscó el palo largo para superar a Horn con un tiro que rozó en un rival ligeramente.

Tras el descanso, el equipo del Borussia Park se puso 2-0 gracias a un autogol de Jorge Meré y el 2-1 de Uth solo sirvió para poner el miedo en el cuerpo a los locales. El Köln nadó y murió en la orilla, con tres ocasiones en el añadido.