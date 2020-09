Emerson es feliz en Sevilla y se ve pronto con la Selección Brasileña

Emerson es un chico sencillo: juega al fútbol, está en el Betis y le encantan las gambas. Analizó su situación en el cuadro verdiblanco en una entrevista con 'COPE Sevilla' y lo hizo con esa nota humorística. Se ve bien, se ve en forma y se ve en la Selección pronto.

"Yo tengo contrato con el Barcelona la próxima temporada, pero ahora estoy en el Betis y muy contento. Estoy muy feliz en Sevilla, me encantan las gambas. No es lo mismo jugar con afición que sin afición. Tenemos equipo para pelear partido a partido con la mentalidad de estar arriba siempre. Pellegrini tiene las ideas muy claras y, para nosotros, es fácil entrenarnos con él", dijo.

Respecto a su rendimiento, aseveró: "Tengo mucho que mejorar. No estoy al 100% todavía. En el partido contra el Alavés, me sentí tranquilo. Estamos a principios de temporada. Cuando era pequeño, jugaba por la banda, pero más adelantado. Empecé a jugar de lateral y me gustó. Daniel Alves es un jugador que tiene mucha calidad, mi ídolo".

Y, como no podía ser de otra manera, habló sobre su posible convocatoria con la Selección Brasileña si sigue así: "Es una cosa que tengo en la cabeza, un sueño estar en la Selección absoluta. Estoy tranquilo, voy a hacer mi trabajo. Si lo hago bien, seguramente estaré".