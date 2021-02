Emerson, orgulloso de la "mentalidad" del Betis

El Real Betis superó al Villarreal por 1-2 en un encuentro que deja a los pupilos de Manuel Pellegrini metidos de lleno en la pelea por las plazas que dan acceso a las competiciones europeas.

Uno de los jugadores protagonistas del encuentro fue Emerson, autor del segundo tanto bético. Tras el choque, el brasileño analizó lo que dio de sí el mismo y destacó su felicidad por la actuación del conjunto verdiblanco.

"Estoy contento por el gol pero más por la victoria, venimos con la mentalidad de sacar los tres puntos. Venimos jugando tres meses muy bien, hemos conseguido una victoria que necesitábamos y ahora sí vamos para adelante", aseguró tras el choque en los medios del club.

De igual modo, Emerson habló sobre la jugada del penalti que Gil Manzano señaló por una mano del propio futbolista brasileño. "No me gusta hablar mucho de estas jugadas pero veo muchos penaltis que no se pitan cuando antes de la mano da en la pierna, y a mí me da primero el balón en el pecho y luego en la mano, pero me lo pitaron", sentenció.