Emerson solo piensa en ganar en La Cerámica

Pese a la derrota por 2-3 frente al FC Barcelona, el Real Betis atraviesa un buen momento a nivel futbolístico, algo que le ha metido de lleno en la pelea por lograr una de las plazas que dan acceso a Europa en LaLiga.

Uno de los futbolistas más importantes del conjunto verdiblanco está siendo Emerson, que analizó en los medios oficiales del club la situación que atraviesa el conjunto de Manuel Pellegrini en una competición tan igualada.

"Hoy el fútbol cambió mucho, el Barcelona puede perder en Eibar y todo es muy competitivo. Tenemos que estar peleando hasta el final para estar ahí arriba. Queríamos estar en la Copa, queremos estar mejor en la Liga, pero creo que estamos creciendo mucho como equipo, también yo como jugador. Hablo mucho con el técnico para crecer aún más", aseguró.

"Pare ello, es fundamental que pensemos que somos un equipo. No somos once o 12 jugadores, sino que la plantilla es muy buena. Eso ha sido fundamental para este buen inicio de año. Hay 25 jugadores a un nivel muy alto, si uno no está fuerte te quitan el puesto", explicó el brasileño.

Por último, Emerson habló del próximo partido frente al Villarreal, un choque directo contra uno de los rivales en la lucha por entrar en la Europa League. "Es un partidazo, sabemos lo complicado que es jugar contra ellos, y más allí. Hay que estar concentrados e ir a por ellos. Tenemos en la cabeza que es un partido clave para nosotros si queremos estar arriba. Hay que estar concentrados en todos los balones, queremos sacar los tres puntos ahí", sentenció.