Emery abrió la puerta a nuevos fichajes

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, apuntó en rueda de prensa tras el triunfo de su equipo ante el Alavés que, aunque el partido le ha dejado buenas sensaciones, deben seguir trabajando para mejorar.

"Lo que me ha gustado es que hemos competido bien, les hemos permitido muy poco. Y en la segunda me ha gustado más, con llegada y con control. Aunque ha habido dos jugadas que no podemos permitir. Debemos conceder poco y hacer menos errores. Hemos concedido en los tres partidos, hoy menos, pero eso lo debemos mejorar", explicó.

Sobre el cambio en el dibujo táctico que presentó en este partido, señaló: "La idea no cambia con jugar 4-4-2 o al 4-3-3, ya lo hemos hecho, lo hemos hecho en otros partidos. Hemos buscado la superioridad por dentro, sacrificamos los duelos de Samu, pero aprovechamos a los laterales. Buscamos la mejor opción para que nuestros jugadores saquen lo mejor".

"Tenemos que ser capaces de jugar diferentes sistemas, hemos sacrificado a Samu, pero hemos juntado gente por dentro que tienen mucha calidad y que pueden tener el balón. Me cuesta sacar conclusiones, el resultado me dice que hemos ganando bien, pero quiero ver bien el partido", agregó.

Preguntado por el estado del internacional ecuatoriano Pervis Estupiñán, quien se retiró lesionado del campo tras una fuerte entrada, informó de que "no parece muy serio". "Esperemos que sean días", comentó, y respecto a los movimientos de mercado de última hora dijo: "No sé si habrá cambios, hasta que cierre mercado ya veremos".