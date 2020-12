Emery advirtió del peligro del partido único

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey de este miércoles ante el Leioa, que todas las eliminatorias a partido único son muy peligrosas con independencia de la categoría de los contendientes.

"Tenemos que igualar su motivación y no será fácil. Además, hay que tener respeto a la competición porque cualquier equipo de Segunda B te puede complicar un partido", agregó Emery, quien destacó la ilusión que les genera el torneo copero.

Emery explicó que han incorporado a jugadores del filial, que están los que juegan en Europa League y que también van a estar presentes los más habituales con la idea entre todos ellos de presentar un equipo competitivo y con hombres referentes.

El Villarreal afronta el choque tras varios empates que a Emery le generan visiones positivas y negativas. En la parte positiva destacó la capacidad para valorar las dificultades que propondrá el rival y las ganas de ganar, mientras que en la negativa destacó esas mismas dificultades.

También explicó que no tiene decidida la alineación, que en la misma jornada del encuentro debe hablar con los jugadores y que incluso existe la posibilidad de cambiar el sistema de juego. "Todo ello lo estamos valorando", sentenció.

Así mismo se le consultó por el rival en la citada Europa League. No tuvo reparos en reconocer que hubiera preferido uno más asequible. El Villarreal fue emparejado con el Red Bull Salzburg.

"No era fácil encontrar un rival más sencillo, pero lo cierto es que el Salzburgo era de los complicados. Ahora me gusta porque se trata de un conjunto consolidado en Europa", señaló Emery sobre un rival que se jugó en el último encuentro el pase a octavos de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

"Será una eliminatoria bonita, con un equipo que juega bien al fútbol, aunque veremos cómo llegamos en febrero. Estamos ilusionados”, concluyó, al respecto, el técnico vasco.

Y por último aludió a la lesión de Iborra, quien estará el resto de la temporada fuera por una rotura del cruzado. "En esta profesión hay cosas muy bonitas y cosas negativas, las lesiones siempre trastoca todo, pero siempre puedes solventarlo", explicó.

"Pero una lesión como está es complicada, son los momentos más tristes para todos, pero son los gajes del oficio. Le hemos dado ánimo y pensar que queda un día menos", señaló.

"Debemos buscar soluciones, teníamos a un gran Iborra y sustituirlo no es nada fácil. Tenemos la baja de Coquelin por cuatro semanas, por lo que debemos buscar soluciones, tenemos a los que estaban, tenemos a Baena y Costa que también han jugado ahí, vamos a buscar soluciones", dijo también Emery.

Reconoció que se valora la posbilidad de acudir al mercado para fichar un reemplazo. "No me gusta hablar del mercado si no está abierto, ya he hablado con Fernando y esa opción debemos valorarla. El club tiene gente trabajando en ello y están valorando la opción", explicó.

"La baja de Iborra nos obliga a buscar algo dentro por ahora, o con jugadores o con un cambio de sistema. Los jugados están con ganas y predispuestos a hacerlo", reveló también el técnico 'groguet', para finalizar.