Emery descarta que al Barça le pese el tema extradeportivo

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que el Barcelona, rival al que visitan esta jornada, sigue siendo un gran equipo y apuntó que no cree que les vaya a influir todo la polémica que rodea al club catalán las últimas semanas.

"Estoy analizando cómo juega el Barcelona, y bajo el análisis de estos tres partidos de pretemporada veo un once con la misma defensa y la titular, con De Jong y Busquest, con Ansu Fati y Dembelé, con el regreso de Coutinho, con Griezmann que es muy desequilibrante y con Messi. Yo me centro en el juego y con esos jugadores, y veo a un equipo de gran nivel, independientemente a las circunstancias externas que creo no van a influir", explicó.

"Las conexiones de Messi en el campo y las opciones individuales, sabemos que son decisivas. Ya sea con sus disparos y sus combinaciones con Alba, con Sergi Roberto, con Griezmann, o cualquier otra. Es un jugador que siempre desequilibra, y eso es algo que va a estar seguro. Por lo que trabajamos para poder minimizarlo, pero sigue siendo un jugador muy desequilibrante", añadió.

El entrenador del Villarreal auguró un partido complicado para los suyos. "Jugar contra el Barcelona 90 minutos en su campo son muy largos, por lo que siempre pasan muchas cosas. Ellos querrán dominar, con los laterales muy profundos, lo que a veces te obliga a defender muy atrás".

"Vamos a intentar imponer nuestros momentos de dominio, ser capaces de ganar duelos y de atacar sus espacios, esas serán las claves. Debemos hacerlo con mucha agresividad y mucha eficacia. Hemos trabajado muy bien y me da tranquilidad el trabajo y la respuesta del equipo de cara a este partido", prosiguió.

Preguntado por la mala estadística de su equipo en los últimos años en sus visitas al Barcelona, el técnico vasco apuntó: "Las respuestas a si somos capaces de cambiar las estadísticas la tenemos; vamos con mucha ilusión, y estamos con muchas ganas de ver como progresamos en casa".

Respecto a los favoritos para luchar por el campeonato esta temporada, Emery señaló: "Creo que el abanico del campeonato siempre está abierto, pero el Madrid acabó muy fuerte el año pasado y el Barcelona está siempre ahí, por lo que siempre son los favoritos. A partir de ahí vamos a ver que pasa, entrarán el Atlético, el Sevilla, y los equipos que queremos tener nuestro sitio. Nosotros debemos elevar nuestro nivel, y el domingo vamos a ver cómo respondemos".

El técnico dejó abierta la puerta a que pueda finalmente contar con el central Raúl Albiol, quien se retiró del partido de la pasada jornada tras sufrir un fuerte golpe en la nariz y aunque se ha descartado una fractura del tabique nasal, se ausentó unos días de los entrenamientos y este viernes ha reaparecido con una máscara protectora.

"Hace dos días pensábamos que Raúl no podía estar, pero ha trabajado con el grupo, sus sensaciones son buenas, por lo que vamos a esperar. Le he dicho que la decisión va a ser suya, aunque le he pedido que siempre en esa decisión debe jugar pensando que está al cien por cien. Si tiene alguna duda en cualquier disputa el debe asumirlo. Tenemos la alternativa con Pau y Funes, que la hemos trabajado", advirtió.

Por último, Emery no descartó la posibilidad de un último refuerzo para su plantilla en la posición de defensa central. "El mercado está abierto y debemos estar pendientes, estoy contento con la plantilla y eso me hace estar tranquilo. Es verdad que tenemos el debate del central, contamos con efectivos, pero ahí si se da una posibilidad seguimos abiertos a ello", concluyó.