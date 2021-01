Emery dijo tener ganas de medirse al Celta

El viernes 8 de enero vuelve LaLiga. Lo hace con un Celta-Villarreal. Los de Emery están listos para el choque.

"Esperamos un partido muy largo, con muchos momentos en los que ellos se impondrán ya que están con mucha confianza. Ellos tienen calidad, posesión de balón y jugadores de buen pie para jugar por dentro o con velocidad. La clave es que podamos estar muy concentrados los 90 minutos, es un equipo que nos va a exigir mucho", aseguró.

"El Celta es un equipo que nos va a poner al límite en muchas situaciones. Por ello estoy ilusionado y expectante para ver cómo reacciona el equipo a este reto. Si ganamos, podemos hacer hueco con los equipos que quieren estar en la lucha por las plazas europeas", agregó.

El técnico vasco apuntó que afrontan este duelo con la idea de poder seguir en la línea regular de la temporada en este final de la primera vuelta del campeonato liguero.

"El ecuador de la liga marca una valoración de lo que hemos hecho y de la regularidad del equipo. Valoramos lo hecho como bueno, pero este partido nos va a enfrentar a un rival que está muy bien, que se ha acercado y sin duda será un buen test que medirá cómo estamos ante un rival muy complicado. Son tres puntos que pueden decir muchas cosas de ganarlos o no", explicó.

Emery restó importancia a las dos últimas derrotas sufridas por el Celta al indicar que "perdieron con el Madrid, que puede ser lógico y cayeron en Copa, con un rival complicado a pesar de ser de menor categoría". "A partir de ahí y si nos centramos en los partidos de casa han ganado y han ganado bien", prosiguió.

"Con Coudet han ganado confianza, han mejorado todos y están creciendo mucho. Tienen bajas, pero tienen jugadores con buen poso para sustituirles. Ellos saben tener el balón y presionan con mucha fuerza, nos van a exigir mucho", insistió.

Sobre la situación de su equipo, inmerso en la lucha por las plazas de Liga de Campeones, señaló que están "ilusionados por estar con los mejores". "Estamos con ellos, pero ya vemos que ya se están instalando en esas plazas altas. Queremos estar cerca de esos cuatro, pero los empates nos restan para estar ahí, por lo que este partido es bueno para mejorar esos empates. Creo que en nuestra mejor versión podemos estar ahí, si estamos bien y somos un equipo competitivo", explicó.

El entrenador del Villarreal informó que los lesionados Francis Coquelin y Paco Alcácer ya han empezado a trabajar con el grupo, pero que es el centrocampista francés el que "está más adelantado, sus sensaciones son buenas". Con respecto al atacante, "está descartado para este partido" y avanzó que Capoue, fichado en este mercado invernal es "la primera opción" para jugar como mediocentro defensivo este viernes en Vigo.

Sobre el que no quiso pronunciarse es sobre la situación del japonés Take Kubo, cedido por el Real Madrid y del que se especula que podría salir del club en este mercado invernal en busca de un equipo con mayor protagonismo. "Estoy centrado en la copa, el tema de Take es una cuestión que ahora debo dejar un poco de lado y centrarme en los partidos", se limitó a señalar.