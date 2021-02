Emery, disgustado al dejar escapar dos puntos

Unai Emery señaló tras el empate del equipo en Elche (2-2) que la línea de regularidad que lleva su equipo no es suficiente para alcanzar el objetivo ambicioso de entrar en la Liga de Campeones.

"Estamos contrariados por el resultado del partido, pero analizando las 22 jornadas estamos bien. Somos quintos y no perdemos, pero para el objetivo ambicioso que queremos perdimos una oportunidad", lamentó.



El técnico dijo que el Villarreal tuvo momentos "buenos" en la primera parte y justificó el bajón de su equipo tras el descanso por la ausencia de Gerard Moreno, al que definió como el "faro" en la zona ofensiva. "Estoy disgustado, pero no decepcionado porque los jugadores lo dieron todo. Perdimos 20 minutos y luego reaccionamos con espíritu y carácter. Ellos ya no tuvieron ocasiones y nosotros dos para marcar”, relató.



El guipuzcoano deseó que el Villarreal recupere lesionados cuanto antes para afrontar con plenas garantías las competiciones de Liga y Europa League. "No perdemos partidos, pero eso ya no nos da la sonrisa. Nos vale ganar, trabajar y no depender tanto de determinadas circunstancias", explicó el vasco, quien confirmó que fue Gerard Moreno el que le pidió el cambio "a los dos o tres minutos del segundo tiempo".