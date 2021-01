Emery echó en falta efectividad ante la Real

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, apuntó tras el empate de su equipo en casa ante la Real Sociedad (1-1) que el conjunto castellonense debió "cerrar el partido y hacer más daño arriba".

“Hemos encontrado un partido que hace tiempo que no teníamos, ellos han tenido la posesión y estaban mejor posicionado me. Hemos concedido ocasiones, pero en la segunda parte hemos hecho un partido más defensivo y más fuertes atrás", dijo Emery en rueda de prensa.

"Hemos hecho un gran trabajo defensivo, el equipo ha entendido lo que tenía que hacer y puede que nos haya faltado salida arriba. La pena es que tras tanto trabajo el gol haya llegado en esa jugada. No es excusa, pero es verdad que nos falta gente importante arriba y eso nos lastra”, añadió.

Lamentó los tres tablas seguidas que les han dado pocos puntos. "No apelamos a la mala suerte, pero pequeños detalles nos han quitado cuatro puntos. De haberlos sumado estaríamos ahí, pero es verdad que esos empates nos alejan. El equipo no está mal. Trabaja y es sólido y tenemos la opción de seguir peleando. Ahora llega la Copa y vamos a ir dando pasos en cada competición. La Copa y Europa nos pueden dar satisfacciones y hacer crecer como equipo”, indicó.

El entrenador guipuzcoano reconoció la falta de ocasiones de gol. "Hoy además no hemos tenido control del balón, hemos cambiado el plan en la segunda parte y queríamos tener ese control defensivo y hemos estado a punto de lograrlo. No lo hemos hecho, por lo que ahora debemos aprender y sacar la lectura de los errores”, explicó.

Emery no quiso excusarse en la mala suerte. “Tú debes hacer las cosas para que no tengas esos errores y para que aproveches tus opciones. No crear peligro en su portería hoy nos ha lastrado. No tuvimos la posesión y lo que debes es hacer más daño al contragolpe. No hemos leído bien el final, no hemos cerrado algunas acciones y eso nos ha castigado. Hoy estás dolido, pero debes analizar que la clave es que debíamos haber marcado en alguna jugada y haberte llevado el partido”, concluyó.