Emery espera a un Dinamo dominador al más puro estilo de Lucescu

Unai Emery sabe quién es Lucescu y sabe qué estilo de juego suele adecuar a sus equipos. De su Dinamo de Kiev espera a un rival con ganas de controlar la posesión y salir desde atrás. Hasta se ha fijado en sus bajas: conoce de la importancia de Tsigankov en su esquema.

"Ellos juegan a tener mucha posesión, salen jugando desde atrás y tienen calidad. Parece que Tsigankov puede ser baja. Siendo uno de sus mejores jugadores, vamos a estar pendientes de ello. Ellos han competido a pesar de la dificultad en Champions y, en Liga, son primeros. Partido muy difícil, un rival acostumbrado históricamente a competir en grandes competiciones y un técnico con mucha experiencia y de mucho nivel", explicó en la rueda de prensa previa.

"Conocí a Lucescu, le tengo mucho respeto a toda su carrera y a todo lo que ha logrado. Me enfrenté a él con el Sevilla y el con el Shakhtar y me recuerda mucho a este Dinamo. Ellos tienen calidad, jugadores jóvenes e internacionales, por lo que, como he dicho, nos espera una eliminatoria muy dura. Ahora, todos los partidos son importantes y los afrontamos con los mejores en cada partido", añadió.

Sobre su Villarreal, explicó: "Es obvio que debemos dar continuidad a la temporada, estamos en un momento importante y nos hace que debamos actualizar lo que estamos haciendo en Europa, que es positivo. Tenemos un buen rival que es primero en su Liga, con lo que ello supone. Un equipo con gente muy joven y con un gran entrenador como Lucescu"

"No nos podemos escapar de la realidad de la Liga, que nos hace ver el porqué de esta mala racha, lo hemos analizado y hemos hablado de lo que debemos mejorar, somos conscientes de ello. Tenemos que hablar de la personalidad de este equipo, sabemos que hemos hecho cosas buenas. Sabemos lo que tiene bueno este equipo, algo que ha demostrado en una gran parte de la temporada, y, a partir de ahí, trabajamos para recuperar ese nivel", zanjó.