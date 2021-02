Emery fue expulsado por esperar a Gil Manzano en vestuarios

La derrota contra el Betis no fue la única noticia negativa para el conjunto 'groguet'. Con el encuentro ya acabado, Unai Emery fue expulsado por Gil Manzano.

Tal y como relata el colegiado en el acta del encuentro, Unai Emery esperó a Gil Manzano en la puerta de vestuarios para recriminarle que no dejase continuidad a una acción que hubiese supuesto el gol del empate.

"Una vez finalizado el encuentro, al entrenador del Villarreal D. Unai Emery Echegoyen se le comunicó que estaba expulsado por esperar en el túnel de vestuarios a nuestra entrada, gesticulando y dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: 'Siempre es en contra nuestra, tenemos mala suerte pero siempre en contra nuestra', todo ello en repetidas ocasiones", escribió en el acta el colegiado.

De esta forma, Unai Emery no podrá estar en el encuentro de la próxima jornada ante el Athletic, en San Mamés, y podría caerle otro partido, ante el Atlético de Madrid.

El técnico aseguró en rueda de prensa que Gil Manzano se dirigió al técnico vasco en tono amenazante: "Él me ha dicho: '¿Tienes algún problema?'. Y yo le he contestado: 'No. Comentarte que es mala suerte y seguimos'. Entonces me ha dicho: 'Está usted expulsado", explicó.