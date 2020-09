Emery, inconformista pese a la victoria

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó que su equipo debe seguir mejorando y ganar partidos para estar en la zona de arriba de la tabla, pero añadió que los rivales juegan y son complicados, como demostraron la SD Huesca y el Eibar, los dos primeros que han pasado por La Cerámica.

"Nos falta ser más desequilibrantes y que algunos errores no nos castiguen", agregó el técnico vasco en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo ganó por 2-1 ante el conjunto guipuzcoano, en la que destacó la capacidad de reacción de sus jugadores para remontar el encuentro.

Emery indicó que su equipo mereció ganar y que los jugadores del banquillo hicieron una buena aportación.

"Debemos insistir en la salida del balón y tener las posiciones cubiertas cuando lo perdamos, pero no me ha gustado la relajación en las contras de Inui. No podemos permitir contragolpes como el que nos ha hecho", agregó Emery, quien señaló que la victoria les da confianza y que el equipo había tenido buena mentalidad.

Sobre el goleador Gerard Moreno, destacó que es un hombre de la casa que "siente" al Villarreal, que ha crecido y que está en la Selección.

Respecto a Raúl Albiol, informó de que tiene una fractura en la nariz que le obligó a retirarse y que podría tener que pasar por quirófano.

Ante las posibilidades que ofrece el mercado, indicó que las necesidades del equipo están cubiertas, pero señaló que no todo se encuentra cerrado.