Emery le enseña la salida a Kubo

El centrocampista Take Kubo lleva ya unas semanas pensando en lo que hacer en su futuro próximo. Sabe que no cuenta demasiado para Unai Emery y no quiere ver su carrera estancada hasta la siguiente campaña.

Tras el partido ante el Real Madrid, el club blanco ya le hizo saber al futbolista que cuentan con él y que saben de su situación, por lo que el club blanco ya estaría trabajando en un posible destino.

El futbolista asiático ha sido relacionado con el Getafe o el Betis y en los próximos días saldrán más nombres porque Unai Emery no deja de depositar pistas sobre Kubo.

El técnico, a pesar de que ha jugado todos los partidos, dejó al japonés sin disputar ni un minuto contra Osasuna, por lo que, como indicó 'AS', fue una evidencia más de que Emery no cuenta con él.

El Villarreal, de salir Kubo, liberará una plaza de extracomunitario y masa salarial para pescar a alguna pieza en enero.