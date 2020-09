"Emery no me sacó contra el Madrid y perdimos 3-1, pero en la vuelta..."

Thiago Silva criticó con dureza al ex entrenador del PSG. AFP

Thiago Silva se mostró muy crítico con el papel de Unai Emery como entrenador del PSG. "En el partido de ida contra el Madrid me dejó en el banquillo, dijo que necesitaba un defensa zurdo. Pero en la vuelta ya no necesitaba un central zurdo, porque me puso de titular", comentó.