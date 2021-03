Emery pidió concentración pese al resultado de ida

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este miércoles que el objetivo principal de su equipo en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Europa League ante el Dinamo Kiev debe ser dar continuidad al trabajo realizado en la ida, cuando vencieron por 0-2.

"La eliminatoria siempre está igualada, el resultado da ventaja, pero quedan 90 minutos por jugar. El ser favorito se demuestra en el campo. Sabemos lo que son capaces de hacer, por lo que debemos dar continuidad a lo que hemos hecho, hacerlo al mismo nivel si queremos pasar esta ronda”, explicó Emery ante los medios.

El técnico vasco añadió que ya conocen la capacidad individual y el peligro al contragolpe de su rival, por lo que deben salir a ganar el partido y aunque tengan bajas se deben de adaptar a ello e indicó que el guardameta Gerónimo Rulli se suma a la lista de lesionados por el golpe en la cara que recibió en Kiev.

"Venimos de una eliminatoria contra el Salzburgo en la que con ventaja nos tocó trabajar mucho, ellos nos complicaron mucho, y ya tenemos ese ejemplo para este partido. Tenemos un buen resultado, pero sabemos que debemos seguir en la línea del partido de allí, analizar al rival, respetarlo y a partir de ahí, jugar un partido serio para decantar la eliminatoria a nuestro favor", analizó.

“Ellos vendrán a jugar sus bazas y complicarnos, pero tenemos la ventaja de la ida, lo que nos ayuda. No lo tenemos ganado, debemos salir sin confianzas y salir a ganar el partido. Es verdad que nos gustaría ganar los partidos con más solvencia, pero en este partido no necesitamos tanta ventaja, es lo bueno de haber logrado la ventaja en la ida", incidió.

Emery también expresó que lo que buscan es seguir la línea de los últimos partidos y lograr ganar con más solvencia en Liga. "Es verdad que hemos logrado sumar victorias, pero con partidos ajustados, hemos sufrido para ganar y no lo hemos hecho con ventaja en la Liga. Se nos han escapado partidos por ello, es algo que debemos mejorar y nos gustaría hacerlo", indicó.

Sobre posibles cambios en el once titular, Emery comentó que "la línea de esta temporada siempre ha sido alinear al mejor equipo, que pueda dar el mejor nivel, y seguimos con esa idea. Estamos en un momento clave y es un orgullo poder pasar a cuartos, por lo que debemos seguir en la idea de lo que hicimos allí, sacaremos un once con la idea de dar continuidad. Solo los problemas físicos, de haberlos, nos pueden hacer cambiar el once".

Preguntado por Paco Alcácer, el entrenador del Villarreal comentó que en Kiev, pese a no marcar, hizo un gran partido y esta situación es algo que cambiará y que lo enfocan desde el contexto de equipo, porque si en equipo crece llegarán los goles.

"La situación individual viene marcada por los resultados que van dando confianza, en el caso de los delanteros estarán mejor cuando el equipo sea capaz de abastecer a los delanteros de balones. A los delanteros les pido que trabajen como lo están haciendo", finalizó.