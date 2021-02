Emery pronosticó un choque exigente ante el Athletic

El Villarreal hace las maletas. Este domingo, tendrán que viajar hasta San Mamés. Allí les espera el Athletic.

Antes del encuentro, Emery valoró el partido que espera ante los medios. "Va a ser un partido bonito, mi experiencia con Marcelino es siempre de partidos muy exigentes. Te obliga a trabajar ante un rival muy fuerte en defensa, equipos muy trabajados y un equipo que te exige siempre mucho en los 90 minutos", dijo.

Mantener a raya a los 'leones' será la misión del 'submarino amarillo. "Vamos a ver cómo podemos controlar sus virtudes... Cuentan con muchos jugadores de calidad", prosiguió.

"Queremos ser regulares, pero el Athletic nos va a exigir mucho y lo hará con una presión muy alta. Sabemos que nos complicará poder tener el control del partido como nos gustaría, pero sabemos que debemos adaptarnos a cada momento del partido. Ellos son un equipo que puede tener también el balón, y eso nos exigirá también", apostilló.

En cuanto al once en cuestión, no dio demasiadas pistas:"Mario está cerca de regresar, Coquelin sigue en su plan de trabajo, Samu ya trabaja con el equipo, Peña es duda, y Capoue esperamos que esté disponible, aunque no sabemos si podrá jugar de inicio".

"Veremos cómo está cada uno. Llevamos toda la temporada así, con muchos partidos, pero estamos recuperando jugadores y eso nos da confinaza para afrontar este tramo", finalizó.