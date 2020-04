Emery se postula para volver a LaLiga

Desde que dejó el Emirates Stadium, Unai Emery busca equipo. El ex entrenador del Arsenal ya está preparado para una nueva aventura.

"Estoy abierto a entrenar. En España, en Inglaterra, en Italia, en Francia... Pero si me preguntas dónde crees que vas a poder estar, creo que estoy más cerca de LaLiga. Y me apetece, llevo cuatro años fuera", indicó en el programa 'Confinados' de 'Eurosport'.

"Después de cuatro años fuera si tengo una buena posibilidad de volver a España y me encuentro con ganas, quiero afrontarla. El primer objetivo es volver la temporada que viene, pero si no encuentro nada que se ajuste a lo que me pueda ilusionar o llegarme al corazón, esperaré", agregó.

Sobre el brasileño Neymar, a quien entrenó en el París Saint-Germain, señaló: "Tiene un corazón grandísimo. Hay que entender a las personas, empatizar. Su tipo de vida es de estrella y hay muchísimas cosas que se nos escapan, pero es una gran persona, lo ves cuando enlazas una conversación con él".

"Neymar tiene condiciones para ser el mejor del mundo, para mí ha sido un honor trabajar con él. Es impresionante en los entrenamientos, en los partidos. Tiene la capacidad, pero entre su entorno y todos tienen que animarle a que dedique cinco años al fútbol al 100% porque puede conseguir estar en el pedestal. Es que se conciencie, que le conciencien y que encuentre el camino", dijo.

Emery espera que Neymar pueda hacerlo en la competición española: "En mi Liga, o donde siento algo por ello, siempre quiero que esté lo mejor. Y ahora que estoy en España y me siento español quiero que estén los mejores jugadores. Me gustaría que siga Messi, que estuviera Cristiano o que volviese Neymar. Tener a esos jugadores en nuesto país nos hace más grandes".

Preguntado sobre cómo está gestionando su momento actual ahora que no entrena, indicó: "Cuando he entrenado he estado muy centrado siempre en la actualidad de mis equipos, sin focos más largos a otros equipos, otros países y a otro fútbol".

"Ahora lo estoy haciendo, viendo muchos partidos, diferentes tipos de equipos, cómo juegan. Procuro mejorar. Además, estoy leyendo, escribiendo, actualizando cosas mías de antes. Intento utilizar este momento para ver qué puedo mejorar de lo que he hecho hasta ahora, intentar salir de este parón preparado y con unos prismas más amplios", expresó.

Emery analizó cómo podría ser la vuelta del fútbol tras el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus: "Volver de esta es un proceso más, ver en qué modo podemos competir. Los equipos serán diferentes y a algunos les puede venir mejor porque otros se adaptan menos. La vuelta va a ser una incógnita en cuanto a cómo vamos a responder".

En el caso de que se reanude el fútbol, sería probablemente sin público en las gradas: "Creo que el hecho de que no haya espectadores va a hacer mas frío el partido, pero la gente esta demandando tener deporte en televisión".

"Saldremos de esta aprendiendo a vivir diferente. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo a estar en casa, a tener horas donde me puedo llegar a aburrir y lo veo como normal. La gente demanda normalidad, siempre respetando el coronavirus, porque tiene ganas de aportar cosas", comentó.