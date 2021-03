Emery celebró volver a ganar en casa; Cervera, molesto por el penalti

El Villarreal rompió una racha negativa de alrededor de dos meses sin ganar en casa. Lo hizo frente a un Cádiz que fue capaz de recortar distancias y apretar, pero Unai Emery se quedó satisfecho por lo visto.

"Cuando ganas y sufres aludes a que nada es fácil. Manejarse en un partido en el que se han puesto cerca del marcador genera incertidumbre y más de dónde veníamos. Llegó su gol y eso nos ha generado algunas dudas. Ellos compiten bien y saben jugar en estos partidos. Hemos hecho cosas bien, hemos ganado y estamos más cerca de la clasificación", espetó.

"En la previa hablaba de hacer algo más, hemos generado más llegadas, hemos ganado y hemos estado bien en gran parte del partido. Además el trabajo del equipo a nivel implicación me ha gustado mucho. Ahora vamos a descansar y a recuperar gente. Necesitamos recuperar jugadores y tener más opciones", agregó.

Ahora agradece que venga el parón: "En Europa estamos bien, hemos logrado alejar el fantasma de los empates y eso es bueno. Haremos un reseteo en este tiempo de descanso, con la idea de estar lo más fuerte posible en el regreso. No es fácil mantener ese ritmo de victorias, vamos a ver cómo estamos".

También habló Emery de las molestias de Gerard Moreno: "La sensación con Gerard es de espera. Gerard es determinante y nos hace estar más en alerta. Le he preguntado y me ha dicho que es menos, el doctor me ha dicho lo mismo, pero vamos a esperar las pruebas y ver que pasa. Más o menos hablamos de dos a cuatro semanas. Llega una semana de parón que nos puede ayudar".

Por último, habló de la polémica del partido: "En Sevilla pasó lo mismo y sí que iba a Tarragona aquel balón y fue penalti. Ese sí que iba fuera, este creo que es un disparo de dentro del área y aquel era de fuera. Toca y va para arriba, creo que este era más peligroso. Yo creo en el VAR. Entiendo y respeto a Álvaro, pero esta jugada es más clara que la que vivimos en Sevilla".

Unai Emery respondía así a Álvaro Cervera, que en su paso previo por sala de prensa criticó el penalti que se pitó a los tres minutos de partido contra el Cádiz. Lamentó el técnico que los criterios con las manos no sean, a su juicio, claros.

"Entiendo que esas manos se están pitando, pero lo que me tienen que explicar es por qué no pitan las que no señalaron. Creo que no es penalti ninguno de los dos, pero si eso se considera penalti, lo son los dos, aunque el suyo era un tiro que iba a Tarragona y que ha condicionado el encuentro", agregó Cervera.

"A mí nadie me ha explicado nada y como no se puede hablar con los árbitros, no hay nada que hacer", prosiguió el técnico del conjunto andaluz, quien considera que su equipo tiene "mala suerte" cuando se revisan las jugadas. "O es para quitarnos algo o para pitar algo que no se había pitado", precisó.

El entrenador del Cádiz agregó que su equipo había jugado mejor que otras veces fuera de casa, pero que el fútbol "va de goles" y el rival había marcado más.

"Hay cosas que me han gustado. El equipo ha estado bien en un campo complicado, pero la jugada del final la debían de haber revisado", apostilló tras decir que no le gustó la pérdida de balón en el primer gol y sí la reacción y la capacidad del equipo para crear peligro.

También habló tras el partido Iván Alejo. "A nivel de juego ha sido de los mejores partidos que hemos hecho, pero el penalti en los primeros minutos nos ha penalizado", lamentó el extremo, que siguió el discurso de su entrenador: "Muchas veces no sabemos el criterio que se usa para las manos. Ves que tu trabajo se ve ensuciado por una decisión, pero hay que acatarlo".